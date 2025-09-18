Territorio Pampliega 18 SEP 2025 - 16:35h.

Antonio Pampliega se sumerge en los entresijos de la búsqueda de los delincuentes más peligrosos del mundo

Ver 'Territorio Pampliega': La Mocro Maffia (08/09/25), online y completo en Cuatro

Compartir







Antonio Pampliega llega con una nueva entrega de su periodismo de investigación a 'Territorio Pampliega', esta vez, se adentra junto a varios grupos policiales en la caza de los fugitivos más peligrosos y buscados del mundo. Como objetivo, el periodista retrata la realidad de buscar a tres personas, Antonio Anglés, conocido como uno de los criminales más buscados del planeta por el triple crimen de las 'niñas de Alcàsser', Llorca Rodríguez y 'El pollo' Carvajal.

¡No te lo pierdas! El lunes a las 23:00 horas, en Cuatro.