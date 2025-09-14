Cuarto Milenio 14 SEP 2025 - 23:45h.

‘Cuarto milenio’ muestra en exclusiva nuevas figuras del desierto de Chile

Se trata de figuras “que ni los indígenas de la zona conocían”

Al inicio del reportaje, el propio Iker Jiménez pedía atención: “Atentos, amigos, porque esto que estamos a punto de ver es un tema capital, vamos a ver cosas que no se han visto nunca, yo ayer casi no pude dormir pensando en lo que les íbamos a mostrar”.

Y es que en esta última entrega de la nave del misterio se han mostrado unas imágenes nunca vistas en televisión del Cerro Unita, en Chile, en las que se aprecian unos geoglifos realmente perturbadores.

Pablo Cañarte, experto en difusión del patrimonio, conectaba desde el desierto de Atacama para rememorar con Iker el viaje que hicieron juntos por la zona hace ya 18 años y para hablar de los nuevos hallazgos:

“Estamos a 1.000 kilómetros al sur de Nazca y debo decirles que esto podría ser una zona de geoglifos con más diseños incluso que en Nazca (…) Hemos dado con figuras que ni los indígenas de la zona conocían, hallamos en concreto una especie de ser escafandra que parece estar marcando un territorio. La impresión que yo tengo es que estas figuras, de hasta 32 metros de largo, representan a antiguos dioses protectores”.

Las impresionantes figuras del desierto de Cerro Unita

Cerro Unita se ubica a 84 kilómetros al noroeste de Iquique y se trata de un cerro aislado con geoglifos monumentales. Es precisamente en este lugar donde se encuentra ‘El gigante de Tarapacá’, una figura de 86 metros de altura que impresiona a cualquiera que lo vea.

Pero en este cerro no solo está el gigante. Son un total de 21 figuras que, presumiblemente, fueron creadas entre los años 1.000 y 1.400 d.C. como culto a divinidades, ¿divinidades venidas desde otros mundos?