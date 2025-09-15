Cuarto Milenio 15 SEP 2025 - 00:45h.

Iker Jiménez reflexiona sobre el uso de la Inteligencia Artificial

Revive aquí todos los 'Cierres' de Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'

Compartir







“Ahora sí que sí y, además, la sensación es que no hay vuelta de hoja”, son las primeras palabras de Iker Jiménez en ‘El cierre’ de esta semana. Pero, ¿a qué se refiere? “Yo he sido siempre muy malo para los idiomas, he dado inglés y francés, pero como empecé muy tarde, a los doce años o así, el cerebro ya tiene alguna fijeza en sus ramas”.

“Les pasará a algunos, cuando la hija es bilingüe, el descojono que habitualmente hace por cosas que yo creo que no están tan mal, el acento, todo. Y digo ‘hija, qué morro tienes, claro’, es que ha cambiado mucho la vida”. Y es que, para Iker, hablar como lengua materna otra lengua es una maravilla.

La reflexión de Iker Jiménez sobre el uso de la Inteligencia Artificial

Y es que saber es importante y sobre todo también para los que se dedican a la comunicación, a la hora de hacer entrevistas: “Llevo toda la vida reaprendiendo inglés con la vergüenza esa”. ¿Y a qué se refería entonces con eso de ‘ahora sí que sí’ que ha dicho al inicio? A la Inteligencia Artificial: “Quien quiera estará dentro y, quien no, fuera”.

Un médico le dijo que el ChatGPT era, para él, “el mejor asistente del planeta” y entonces Iker comenzó a hablar en inglés con el ChatGPT. Iker reflexiona sobre los usos que se hacen de la IA y sobre lo que puede aportar en nuestro día a día.