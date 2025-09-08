Cuarto Milenio 08 SEP 2025 - 01:10h.

Una temporada más, Carmen Porter presenta 'Mystery news'

La misteriosa muerte del cuidador de la muñeca Annabelle, los extraños conejos con cuernos, nuevas momias en Nazca...

Compartir







En esta 21ª temporada de 'Cuarto milenio' no podía faltar unas de las secciones míticas del programa. Carmen Porter regresa una vez más con 'Mystery news', ese apartado de la nave del misterio en el que se analizan las noticias inexplicables que circulan a lo largo del globo.

En esta ocasión, Carmen ha comenzado la sección hablando de la que posiblemente sea la muñeca más famosa del mundo, Annabelle: "Esta muñeca ha de las suyas este verano durante una gira en la que se llevaba a la muñeca por distintos puntos de Norteamérica. Dan Rivera, el investigador que lleva el museo de los Warren, decidió hacer una gira por el país con la muñeca y, para sorpresa de muchos, Dan apareció muerto en su habitación de hotel".

Carmen Porter ha lanzado una pregunta que muchos se han hecho en Estados Unidos: "Ahora que Dan ha muerto, ¿quién se va a hacer cargo de Annabelle?". Al parecer, el humorista norteamericano Matt Rife no solo ha comprado el museo de los Warren, si no que además se habría hecho con la custodia de Annabelle.

Además, Carmen Porter ha traído hasta la nave del misterio otras noticias sin explicación aparente: las misteriosas imágenes captadas por una cámara de una reserva natural en Chile, los extraños conejos con cuernos o las nuevas momias de Nazca.