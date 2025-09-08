Cuarto Milenio 08 SEP 2025 - 01:15h.

Iker Jiménez reflexiona tras viajar a Japón junto a su familia

Revive todas las reflexiones de Iker Jiménez en su mítica sección

Compartir







Iker Jiménez comienza el primer cierre de esta vigésimo primera temporada haciendo algunas confesiones que pueden gustar o no. Respecto a esto, se pregunta si debe ahondar en dar su opinión cuando muchos ya saben qué es lo piensa, pero son las consecuencias de “estar en el foco”.

Confiesa que terminó la temporada anterior entre fascinado y saturado por todo lo que había ocurrido: “Cuando salimos, Carmen me dijo ‘tú estás un poco saturado’ y sí, porque el cerebro y subconsciente está siempre operando, y ha sido mucha tralla: polémicas, ataques, premios… todo mezclado”.

La audiencia ha sido el gran premio, desvela Iker, pues se ha mantenido a su lado. Respecto a esto, reflexiona sobre los comentarios tan positivos que recibe por su otro programa, ‘Horizonte’. “Todo eso te crea una responsabilidad que espero que no sea”. Por eso, desvela que le ha venido muy bien su viaje a Japón.

“Yo viviría en una aldea de Japón”, reconoce Iker, y comparte algunas de las anécdotas de su viaje que le han dejado impresionado. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.