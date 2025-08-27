Lara Guerra 27 AGO 2025 - 01:00h.

Walfran Campos, hermano de Marcos Nogueira desvela en 'Código 10' cómo se enteró del asesinato de la familia

Las llamativas declaraciones de Diego Montaña, el agresor que comenzó la pelea de Samuel Luiz "Si no fuera por mi, estaría vivo"

Compartir







El caso de Pioz tuvo lugar el 17 de agosto de 2016 en la urbanización de 'La Arboleda', Guadalajara. Este crimen sigue siendo uno de los asesinatos más mediáticos y que más conmocionaron a la sociedad por la frialdad de Patrick Nogueira, autor de los hechos cometidos. En este programa especial de 'Código 10: La noche del crimen' hemos profundizado en el asesinato de Marcos Nogueira, Janaína Santos Américo y sus dos hijos de la mano de Julián Jiménez, vigilante 'La Arboleda', Alberto Martín, abogado de la acusación y Brais Cedeira, periodista 'El Español'.

El 17 de septiembre el horrible olor de los cuerpos fue el momento clave para descubrir el crimen

Patrick Noguerira Gouveia tenía tan solo 19 años cuando entró en la casa de la familia en Pioz, en la provincia de Guadalajara, para matar, degollar y meter en bolsas de basura a sus dos primos y tíos. Fue el 17 de septiembre cuando una mujer que paseaba por la urbanización de La Arboleda se sorprendió ante un olor terrible en el chalet núm4ro 594 de la calle Los Sauces y avisó a la Guardia Civil; momento clave en el que se descubrió las bolsas de basura con los cuerpos de la familia brasileña.

Walfran Campos, hermano de Marcos Nogueira relata cómo se enteró de la muerte de su hermano: "Estaba en mi casa con mi madre y el exmarido de mi hermana y me dijo: 'Fran, ven aquí'. Ahí estaba mi cuñado con el periódico en la mano. Cuando miré había una noticia terrible, que asustaba y decía: 'La policía encuentra los cuerpos de cuatro brasileños descuartizados en una casa cerca de Madrid'.

Asimismo, el familiar de Janaína Santos explica que "en aquel momento empecé a llorar desesperado y mi madre me preguntó : 'Fran, ¿Qué pasó? ¿Es Marcos?' Y yo le dije que sí, que estaban todos muertos. Todos nos abrazamos y lloramos un montón, desesperados. En aquel momento mi madre salió corriendo y gritando que por qué le había pasado eso a su hijo", detalla.

PUEDE INTERESARTE Las paradojas del crimen de La Llaneza (Asturias): un asesino que no quiere salir de la cárcel y un pueblo que empatizó con él

Por último, Walfran asegura que "como nosotros conocíamos muy bien a Marcos, sabíamos que aquello no era verdad. Yo creí que tenía que ser un psicópata o una muerte equivocada".