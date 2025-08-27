Lara Guerra 27 AGO 2025 - 00:30h.

Alfonso Núñez revela en 'Código 10' que "hay más participantes en el asesinato de Samuel Luiz que no están identificados"

El caso de Samuel Luiz tuvo lugar en la madrugada del 3 de julio de 2021, en A Coruña. Este crimen sigue siendo uno de los asesinatos más mediáticos y que más conmocionaron a la sociedad por tratarse de una agresión homofóbica en grupo. En este programa especial de 'Código 10: La noche del crimen' hemos profundizado en el asesinato de Samuel Luiz de la mano de abogados y especialistas que investigaron muy de cerca el caso, como son; Tamara Coniglio, criminóloga, María Jesús Argibay, periodista, Alfonso Núñez, periodista, Pedro Agudo, comisario de la investigación.

Uno de las declaraciones que más destacaron en el proceso judicial del caso de Samuel Luiz fue las de Diego Montaña en las que desde el principio, él mismo se declara como el culpable del inicio de la pelea aquella noche. De hecho, al finalizar su testimonio asegura que si no llega a comenzar la pelea, Samuel seguiría vivo.

Las declaraciones de Diego

"Yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel. Si esto no empezara...porque esto empezó todo por mi culpa. Yo si no empezara esto, nada hubiera pasado. Estaría vivo y todo".

Tras esto, Diego Montaña fue condenado como autor de delito de asesinato con una congruencia de agravante por discriminación, como motivo de su orientación sexual y por discriminación. Tiene que cumplir un total de 24 años de prisión por los hechos cometidos.

Las declaraciones del resto de agresores y sus condenas

Alejandro Freire, alias 'Yumba' fue condenado a 19 años de cárcel. Kaio Amaral, condenado a 20 años y medio de prisión, 17 por asesinato, y 3 y medio por robar el móvil del asesinado. Catherine Silva fue finalmente absuelta por el jurado popular, algo que causó bastante sorpresa porque es la otra persona a la que ola fiscalía optó como cómplice y no autora de asesinato. Por último, Alejandro Miguez pese a ser previamente condenado a 10 años de cárcel como cómplice de asesinato, ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Por último, Alfonso Núñez desvela en 'Código 10' que "las defensas aseguran que hay muchos más participantes que se han sentado en el juicio y que han participado, pero que no se les ha podido identificar como parte de la agresión de Samuel Luiz".