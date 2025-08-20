Código 10 20 AGO 2025 - 01:10h.

José Carnero, también conocido como O Chucán, había sido absuelto seis días antes por un jurado

El coche de Josetxu: el elemento clave que detonó el fin del ‘Crimen de Badoo’

José Carnero, más conocido como O Chucán, fue absuelto del asesinato de Pilar Palacios, una prostituta con la que tenía relaciones de forma habitual y que fue hallada muerta en su casa del municipio de Sober (Ribeira Sacra, Galicia) en el año 2007. Ç

El jurado popular decidió que no había pruebas suficientes para culparle de la muerte de Pilar Palacios. Por eso, O Chucán volvió a su casa y el periodista Carlos Cortés, de ‘La Voz de Galicia’, intentó entrevistarle para conocer su experiencia en prisión preventiva y también cómo había sido el regreso a casa.

Tras varios días llamando a su puerta sin que le contestara, a la cuarta vez Carnero le abrió la puerta y aceptó responder a sus preguntas. Habían pasado seis días desde su absolución.

O Chucán confiesa: “Yo la maté”

El periodista recuerda que O Chucán estaba un poco nervioso y, tras unas preguntas para romper el hielo, le preguntó que qué pensaba que había ocurrido en su casa la noche en que murió Pilar Palacios. Él respondió: “La maté. La traje a casa y entonces la maté”.

El periodista y su compañero fotógrafo se quedaron helados al escuchar esta confesión y Cortés siguió preguntando. “No hay pruebas, pero lo hice”, le decía O Chucán. También le explicó que no había discutido con ella y que la mató sin saber bien qué pasó.

Tras esta confesión, la familia de Pilar Palacios recurrió y años después el juicio se repitió. Sentado en el banquillo, y pese a haber dicho en todas las televisiones que sí había matado a Pilar, ante el juez lo negó. A pesar de todo, fue condenado a 10 años de cárcel.