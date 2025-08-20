Código 10 20 AGO 2025 - 01:20h.

Tomasín asesinó a su hermano y luego estuvo 57 días dando esquinazo a la Guardia Civil

El crimen de la Llaneza, un pequeño pueblo de Asturias, ocurrió el 1 de septiembre de 2011. Tomás tenía muy mala relación con su hermano mayor Manuel y, un día que este fue a su cabaña muy enfadado, decidió dispararle a través de un resquicio de la puerta con un arma que él mismo había trucado. Manuel cayó al suelo, muerto, y Tomasín huyó al bosque.

Después de 57 días dando esquinazo a la Guardia Civil por el monte del Tineo, finalmente fue capturado. Y, sorprendentemente, la opinión pública estaba de su parte.

Al principio de esta historia, los vecinos describían a Manuel como una persona ejemplar, educado y emprendedor. Pero a medida que se fue conociendo información de la relación que tenía con su hermano, esa perspectiva cambió y la gente empezó a ponerse del lado de Tomasín, que llevaba sufriendo malos tratos por parte de su hermano desde que eran niños.

Tomás decía que su hermano no lo quería. Se llevaban muy mal y unos meses antes del asesinato, Manuel le había propinado una fuerte paliza que le había incluso fracturado una costilla. Le tenía miedo. Por eso, los vecinos empezaron a empatizar con él y creían que lo que había hecho había sido en defensa propia.

La condena a Tomasín y su estancia en prisión

El juicio se celebró el 10 de febrero de 2014 ante un jurado y tuvo una relevancia inmensa a nivel mediático y social. Fue condenado a cinco años de cárcel por la muerte de su hermano y a otro más por tenencia ilícita de armas.

Manuel García, abogado de Tomasín, recuerda que su cliente parecía estar muy a gusto en la cárcel y que incluso había rechazado explorar la posibilidad de disfrutar de algún permiso para salir. Incluso se negó a acudir al funeral de su padre cuando la jueza le autorizó a ello. Tomás no quería salir de la cárcel: había encontrado médicos que le atendían y la estima del resto de reos.

Cumplió su condena y salió de prisión en el año 2017.