Lara Guerra 27 AGO 2025 - 01:30h.

El desgarrador testimonio de la madre de Marta Calvo, asesinada en Manuel, Valencia

El hermano de Marcos Nogueira, asesinado en el crimen de Pioz, relata cómo se enteró de su muerte: "Mi madre salió corriendo y se puso a gritar"

Compartir







El caso de Marta Calvo comenzó con su desaparición el 7 de noviembre de 2019 en Manuel, Valencia tras mantener una cita con Jorge Ignacio Palma al que conoció a través de internet. El 13 de junio de 2022 comenzó el juicio por el que el presunto agresor sexual fue acusado de asesinar a tres mujeres (entre ellas Marta) y por la presunta agresión a otras ocho.

Finalmente, en septiembre del 2024, la sala de lo Penal del Tribunal Supermo ha condenado la prisión permanente al autor del asesinato de Marta Calvo, cuerpo que aún no ha aparecido. En este contexto, 'Código 10: La noche del crimen' hace una profunda investigación de los hechos y habla con Marisol Burón, la madre de Marta Calvo.

Marisol Murón concede una entrevista para explicar cómo sucedió todo: "Nunca había oído hablar de ese pueblo, pero yo sabía que le había pasado algo a mi hija. Yo siempre recibo a diario mensajes y llamadas de ella, y vi que su última conexión fue a las seis de la mañana. La llamaba y no daba cobertura, pasé una tarde fatal porque yo intuía que algo no iba bien.

Marisol Murón, sobre Jorge Ignacio Palma: "Cuando fui a hablar con él no me miraba a los ojos"

Asimismo, la madre de Marta explica que "tras esto cogí el coche y me fui a Manuel. Cuando llegue me dio como miedo, la calle estrecha, una rampa inclinada...cuando porque dije 'está ahí dentro', vi luz. Llamé al timbre y no me habría nadie. Más abajo había una cochera con un señor y le conté lo que me pasaba y en ese momento me abren la puerta y pregunté por Marta; me dijo que no la conocía y me invitó a pasar para ver si estaba allí, pero le dije que no iba a desconfiar de sus palabras. No me miraba a los ojos"

PUEDE INTERESARTE Las paradojas del crimen de La Llaneza (Asturias): un asesino que no quiere salir de la cárcel y un pueblo que empatizó con él

Por otro lado, Marisol detalla cómo era su hija: "Marta era una persona muy presumida, siempre iba arreglada, bien vestida...quería dedicarse a la estética y tenía un curso de peluquería. Íbamos a montar un negocio, teníamos el local y me dijo 'mamá, voy a hacer algo que no te va a gustar. Voy a estar en un corto tiempo ser scort'.

Por último, la madre de Marta Calvo no ha podido contener las lágrimas al recordar a su hija: "Es muy duro cerrar todas las noches la puerta de tu casa y saber que tu hija o el cuerpo de tu hija está en la calle. Yo me acostaba en la cama y no me arropaba, quería pasar frío porque yo sabía que mi hija estaba en la intemperie. Pienso todos los días '¿Donde estás, hija mía?'