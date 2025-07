Ante la situación de su cita, Elliot expone la precariedad laboral a la que están sometidas las personas transexuales

Sandra, una chica transexual que quiere encontrar el amor: "He sufrido rechazo y he tenido que hacer el papel de actriz para sobrevivir a la sociedad"

Hachi, de 26 años, eligió su nombre por un anime que le marcó y que va de dos chicas que mudan juntas a Tokyo y hacen su vida ahí. Su significado es ocho o abeja, depende del contexto, pero este no fue el motivo por el que se cambió el nombre sino porque le pareció “cortito y mono”. Es una mujer trans que tomó la decisión de iniciar el proceso tras un largo tiempo de reflexión con su entorno. Primero dio pequeños pasos, como cambiarse el pelo, pero la decisión más importante la tomó este año y, para comunicárselo a sus padres, decidió escribirles una carta. De momento se siente cómoda con la decisión, sino no hubiese acudido al programa para encontrar el amor. Le gustaría que su próxima pareja tuviese las mismas aficiones que ella y no le importaría que fuese hombre o mujer pues se considera bisexual.

Su cita en 'First Dates' es Elliot, un joven de 19 años estudiante de integración social en Sevilla que reconoce ser “raro”, pero no le importa serlo: “Me gusta que la gente me mire”. Carlos Sobera, al verle, se queda impactado con su estilo y no tiene ningún problema en halagar: “Menudo ‘lookazo’”. Actualmente se encuentra en una relación poliamorosa pues, además de tener una relación estable, tiene un vínculo con otra persona. Nada más conocerse, el soltero se lleva un punto a favor al reconocer a qué personaje de anime pertenece el nombre de su cita. Para respetarse mutuamente, Hachi le pregunta rápidamente por el pronombre: Elliot prefiere elle, mientras que la soltera se siente identificada con ella.

En principio, los dos parecen cuadrar tanto en aficiones como en la ciudad en la que viven actualmente pero, cuando el soltero procede a confesarle las condiciones de su relación actual, Carlos Sobera les interrumpe para conducirles hasta la mesa en la que tendrá lugar su cita: ¿Afectará en algo a su relación?

La denuncia de Elliot

La cita de Elliot se encuentra actualmente en busca activa de trabajo "de lo que surja". Hasta el momento, su currículum consta de experiencia como camarera, algo que le produce bastante respeto al soltero. "Es una experiencia", afirma Hachi.

Y es que "hay un 42% si no recuerdo mal, no sé si en Andalucía o en España en general, de mujeres trans que están obligadas a la prostitución porque no consiguen trabajo en ningún sitio", señala Elliot en su momento a solas con la cámara.

A Hachi, por su parte, le gustaría estudiar psicología "si fuera gratuito y tuviera tiempo", pero no es su prioridad porque ahora lo que está buscando es trabajar. "Claro, el problema realmente es la sociedad que no quiere a las mujeres trans en los trabajos y las mujeres trans no tienen culpa de eso. Viendo las circunstancias en las que estamos, por mucho que no me guste y que sea injusto para las mujeres trans, algo hay que hacer", alega su cita.