Alrededor de cien personas públicas relacionadas con el mundo cultural, político y sindical se han unido para firmar un manifiesto difundido este lunes 21 de julio en el que muestran su apoyo al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Entre los firmantes se encuentran Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén, Magdalena Álvarez, Jesús Caldera, Manuel Chaves, Jesús Montilla y Rosa Villacastín.

La periodista ha dado sus argumentos en 'Todo es mentira', al igual que Antonio Naranjo, quien al mostrar abiertamente su opinión negativa al respecto ha originado un tremendo enfrentamiento entre ambos. Aquí te lo contamos.

La opinión de Antonio Naranjo sobre el manifiesto

Dejando claro que todo el mundo tiene derecho a defender lo que quiera, Antonio Naranjo considera preocupante el problema que tiene este manifiesto y que tuvo el que se hizo en abril del año pasado impulsado por periodistas y el cual le pareció "especialmente sonrojante": "Además de defender lo que consideren oportuno, que para eso estamos en una democracia, convertían toda respuesta crítica o toda respuesta del Estado de Derecho a los excesos que todos conocemos que ocurren en el Gobierno y en los aledaños personales, políticos e institucionales del presidente del Gobierno, en una conspiración para derribarle".

Al final, lo que le parece mal al periodista no es que se defienda a Pedro Sánchez pues es algo "absolutamente legítimo", si no que se hable de "conspiración". "Hablaban literalmente de que había en este país una conspiración, un golpismo mediático y judicial y animaba a la gente a rebelarse para derribarlo", señala. Este comentario es el que hace saltar a Rosa Villacastín.

El enfrentamiento entre Rosa Villacastín y Antonio Naranjo

La periodista trata de rebatir el argumento del compañero: "Oye, que te escucho mucho a ti y se de lo que escribes". Pero lo único que quiere decir Naranjo, según aclara, es que "la defensa no puede incluir un ataque infame a los mecanismos de respuesta del Estado de Derecho, que han sido incluso defendidos públicamente cuatro veces por la presidenta del Poder Judicial, que no me parece que sea una peligrosa fascista, advirtiendo de que se socava la democracia cuando se ataca la separación de poderes".

La respuesta de Rosa Villacastín es con una pregunta: "Antonio, ¿te parece bonito que desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la presidenta de la Comunidad de Madrid llame hijo de puta y no hijo de fruta al presidente del Gobierno?".

"Lo que me parece horroroso es que el presidente del Gobierno, desde la tribuna del Congreso, acuse de corrupta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su hermano después de que por dos ocasiones la justicia española y la justicia europea archivaran el caso y con respecto a la segunda que has hecho, lo que me parece horroroso no es que Feijóo le diga a Pedro Sánchez que ha vivido de las saunas y prostíbulos de su suegro, sino que el presidente del Gobierno haya vivido de las saunas y prostíbulos de su suegro", afirma el periodista. Por lo que aprecia Naranjo, "A ti lo que te parece escandaloso es que se diga y lo escandaloso es que ocurra, pero bueno, supongo que en el viaje de firmar manifiestos va incluido cerrar los ojos".

"Antonio te estás desprestigiando, de estar desprestigiando, pero ya tú ya estás bastante desprestigiado, no te preocupes que no te voy a desprestigiar yo", le contesta la periodista. "Cada uno de tus descalificativos es una medalla para mí", añade Antonio Naranjo. "Pero vamos, que lo de la vara de medir vuestra es acojonante", finaliza el periodista.