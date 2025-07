El presentador de ‘En boca de todos’ denuncia la actuación del gobierno de Pedro Sánchez con el programa: “Ningún ministro del partido socialista ha pasado por este programa”

Susana Díaz, ante el posible amaño de las primarias andaluzas: “Ahora vuelvo a vivir esto y no es fácil”

Tras escuchar las nuevas crítica de Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, a la actuación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ ha aprovechado para denunciar que el gobierno socialista no ha querido atender a su programa en ningún momento.

Molesto con la actitud del gobierno de Pedro Sánchez, Nacho Abad, ha mirado a cámara y ha explicado cuál es la realidad de la actuación de los ministros socialistas con las cámaras de ‘En boca de todos’: “Ustedes entenderán que yo quiero hablar con Óscar Puente, el ministro de transportes. Desde que presento este programa en agosto del 23, a julio de 2025, ningún ministro del partido socialista ha pasado por este programa, lo que me lleva a deducir, que A. O les importamos un carajo y usted como público le importa un carajo vote socialista o derechas. Usted, como audiencia, le importa un pimiento al gobierno socialista o que estamos vetados. Que el partido socialista de Pedro Sánchez no haya tenido en casi 600 días ni tres minutos para atendernos insisto, me parece un desprecio absoluto a los espectadores de cuatro o por lo menos, a los espectadores de ‘En boca de todos’. Lo digo para que se lo planteen ustedes, señores socialistas. Ayer Óscar Puente estuvo en televisión española, ¿A televisión española sí porque le hacen la pelota? Y aquí no”.

Ante estas palabras de Nacho Abad, Sarah Santaolalla ha respondido con un “nadie le hizo la pelota” y Ramón Espinar ha exclamado un “¿A los que viene aquí les hacemos la pelota?”, pero el presentador estaba muy enfadado y no ha querido entrar en una nueva discusión.