Un espectacular pez gato de 25 kilos muerde a Kike Calleja: "Mirad qué mandíbula"

cuatro.com 08 JUL 2025 - 00:50h.

Kike Calleja seguía en su búsqueda de la perca del Nilo cuando se ha topado con un ejemplar que no esperaba

Kike Calleja se enfrenta ilusionado a su primer reto en Uganda: "Vamos a buscar una perca del Nilo"

Era el último día de pesca de Kike Calleja en Uganda. Con la compañía de Pablo, un turista español al que Kike conoció durante uno de los trayectos, el aventurero se ha lanzado de nuevo a la conquista de la perca del Nilo.

Tras un gran madrugón y comprobando con pesar de nuevo que las hierbas y palos de las últimas lluvias seguían en la zona, Kike no desistía: “Si no consigo encontrar la perca del Nilo sería la única vez en mi vida de pescador que no he conseguido un ejemplar que estuviera buscando”.

Tras pescar un pez gato de tamaño medio y cruzarse a unos escasos metros con un hipopótamo, finalmente Kike no ha conseguido localizar la perca del Nilo pero sí hacerse con un espectacular pez gato de alrededor de 25 kilos.

Puede estar una hora fuera del agua

Kike Calleja, que no asusta con prácticamente nada, se ha atrevido a sujetar este impresionante ejemplar con las manos y se ha llevado un buen mordisco en una de sus muñecas: “No he logrado la perca del Nilo pero me llevo la satisfacción de tener en mis manos este impresionante pez gato que puede estar hasta una hora fuera del agua”.