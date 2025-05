¡16.000 euros!: así ha conseguido una participante de 'Lo sabe, no lo sabe' el bote más alto de los últimos programas

Cuando Rossy iba a arriesgarse con lo que había ganado hasta ese momento en 'Lo sabe, no lo sabe', jamás se imaginaría lo que iba a ocurrir. Y es que de 1.000 euros pasaba a 16.000 euros, una cifra muy alta que incrementaba la tensión y los nervios antes incluso de saber la pregunta. El shock de la participante era total: "¡No te creo! ¡Me desmayo aquí mismo!".

"¿Qué actor español ganó un Óscar por la película 'No es país para viejos'?", era la pregunta que la persona que Rossy eligiera debía de saber responder. Rossy confesaba saberse la respuesta y se mostraba visiblemente nerviosa: "¡Qué presión!". Xuso Jones se colocaba a su lado y le preguntaba por el perfil que estaba buscando. "No tengo ni idea", reconocía la participante, aunque posteriormente añadía que iba a buscar a un hombre "de mediana edad": "Aunque creo que lo puede saber -o no saber- cualquier persona...".

Finalmente, Rossy daba con una persona que le causaba buenas vibras y Xuso Jones le lanzaba la pregunta, sin más dilación, para ver si "le podía echar una mano a Rossy". En juego, 16.000 euros. Poca cosa. El elegido reconocía no saber ni la película y decía a voleo Javier Bardem: "Es lo único que se me ocurre. El peor tema que has podido elegir para mí".

Rossy sonreía, mostrando los nervios que sentía en ese momento. ¡La respuesta era correcta y Rossy se hacía con 16.000 euros! Xuso Jones le daba un emotivo abrazo y Rossy botaba de alegría: "Estoy en shock total. ¡Qué fuerte! ¡No me lo creo! ¡Me he quedado muda! No me lo puedo creer". El presentador de Cuatro le daba los 16.000 euros y Rossy no daba crédito: "Estoy flipando". "Has arriesgado y has ganado", le indicaba Xuso. Rossy desvelaba en que se gastará ese dinero y se iba dando saltos de alegría. ¡Enhorabuena Rossy!