La reacción de un concursante hace que Xuso Jones tenga que parar la grabación

Desde que el momento que ha conocido a Leo , un recepcionista ucraniano afincado en Benidorm , Xuso Jones no ha parado de sorprenderse ni un solo momento. Estaba tan alucinado que ha tenido que parar la grabación porque no podía dejar de reírse y es que el concursante lo ha vivido todo con mucha intensidad.

Hasta un “que Dios me ayude” de Leo ha conseguido que el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se pusiera a reírse y no pudiera parar. Eso sí, venía de haber celebrado por todo lo alto cada una de las respuestas que le habían hecho ganar dinerito.