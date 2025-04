Cuenta Iker que Marc Vidal se puso en contacto con él para compartir algo. La gente le decía ‘ánimo, estamos con vosotros’, pero él no sabía muy bien por qué. Esto es lo que le hace reflexionar a Iker, porque siempre que se dirigen a él no es a través del singular, sino del plural, algo que le gusta.

“Me da la sensación de que uno no sigue a la figura, presentador o director, sino que, cayéndolo mejor uno o peor otro, es el grupo. A mí mucha gente me habla y me dicen ‘sois’, el grupo, y eso me llena de orgullo”, reflexiona Iker al respecto. Al hilo de esto, cuenta lo que sucedió hace escasos días en las calles del centro de Madrid.

“Desde que puse el pie en la calle, lo que recibí era ‘no aflojéis, resiste, estamos con vosotros’ y todo era sobre ‘Horizonte’. En el centro de Madrid hay de todo y no era ‘Iker me gusta, me gusta tu programa’, era ‘estamos con vosotros, ya está bien, no aflojéis, estamos con vosotros, sois los únicos que contáis la verdad. Yo lo que veo es que algo debe de pasar, pero no sé muy bien lo que es” continúa contando Iker. La reflexión completa, en el vídeo.