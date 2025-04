Ganan 17.400€ gracias a la frase ‘I have a dream’: ¿Sabes quién la pronunció?

Gracias a un consejo gastronómico, Jordi y Sandra se han convertido en concursantes de ‘Lo sabe, no lo sabe’ y tan solo unos minutos después, se han marchado para casa con 17.400€ en el bolsillo. Sí, han multiplicado su premio x29 y han ganado .

Para irse a casa con el dinerito en el bolsillo tenían que encontrar a alguien que supiera quién fue la persona que pronunció la mítica frase ‘I have a dream’. Ellos no sabían quién había sido y no lo han tenido fácil para elegir a la persona que respondiera por ellos, pero al final, se han decantado por una joven que salía de una tienda.