‘Fuera de cobertura’, con Alejandra Andrade a la cabeza, investiga el 'boom' de los mexicanos en el barrio de Salamanca, en Madrid. El programa escucha testimonios que aseguran que cada vez es más gente la que vive en el barrio ''no solo por el nivel de diversificación de patrimonio si no gente que acude para vivir''. No te pierdas el nuevo programa, el lunes 10 de marzo, a partir de las 22:50 horas, en Cuatro.