El ataque de risa de Xuso tras la interrupción de un concursante: ''Hablas muy mal''

Jorge concursaba junto a Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe' . Su concurso iba viento en popa y el concursante en la tercera pregunta protagonizaba un momentazo con el que el presentador no podía parar de reír.

El concursante debía encontrar a alguien que respondiese a una pregunta sobre los 'Backstreet Boys', pero cuando Xuso comenzaba a leerla, el concursante no entendía las palabras del presentador en inglés y le interrumpía: ''¿Qué? Es que hablas muy mal, habla español'', y Xuso no podía parar de reír : ''Cuando te lance la pregunta tienes que estar callado, si luego tienes alguna duda, te la repito''.

Pero el momentazo no se quedaba ahí, el presentador volvía a lanzar la pregunta y al terminar, el concursante le preguntaba: ''¿Tú te has enterado de lo que has dicho?'', y le pedía al presentador que lo repitiese sin leerlo: ''Qué bien hablar guiri, estás sembrado''.