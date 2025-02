Xuxo Jones y el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se ha desplazado hasta la puerta de la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza para encontrar a un concursante y se ha encontrado con Trini , una mujer de 46 años, gran seguidora del programa y con una historia personal desgarradora .

Trini y Xuxo se lo han pasado fenomenal jugando a ‘Lo sabe, no lo sabe’ y han intercambiado los motivos que le habían llevado a dibujarse la piel con tinta permanente. La concursante acababa de acumular 400€ con la ayuda de un hombre que ha dejado a Xuxo sin palabras porque no conocía quién era Xuxo Jones y le ha dejado claro que no le gustaban ni un pelo los concursos.