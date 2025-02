Iker Jiménez reflexiona en 'El cierre' sobre el cerebro y la personalidad de cada uno

Iker se pregunta si ha madurado porque sigue sintiendo como cuando tenía 18 años

Todas las reflexiones de Iker Jiménez en 'El cierre'

Iker Jiménez reflexiona sobre su infancia y el paso de tiempo y hasta qué momento el cerebro se desarrolla para formar la personalidad de alguien. Cuenta Iker que, de pequeño, acudía junto a su madre a un cine y que, después, iban a una tienda de juguetes, que el no recordaba nada de esto, pero que ha soñado con estos recuerdos seguramente por lo que su madre le contaba.

Iker se pregunta si su cerebro ha hecho que soñase con esos momentos porque realmente los recuerdos están en un cerebro forman parte de una reestructuración que ha hecho a raíz de lo que le contó su madre. “Me he dado cuenta de que las sensaciones que me producían la música que venía escuchando eran similares a las que, por vez primera, me emocionaron cuando la escuché”.

“Me he hecho más mayor, pero no veo diferencia. Ha pasado mucho tiempo desde aquel niño en el cine con su madre y aquel chico de diecisiete años escuchando por primera vez esta música. Y me preguntaba ‘¿hasta qué momento el cerebro se forma y nos conforma nuestra personalidad, ya somos nosotros?”