La mala suerte persigue a una concursante en 'Lo sabe, no lo sabe': ''Estamos gafados''

Xuso Jones se ha encontrado a Cinthia paseando por las calles de Zaragoza. El presentador le ha propuesto concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' y ella a aceptado el reto para intentar llevarse a casa 50.000 euros.

La concursante no ha tenido buena suerte y ha decidido jugarse los 400 euros con los que ha llegado a la final del concurso, pero ha elegido el sobre de x2 y ha perdido la posibilidad de multiplicar el premio por 31 y Xuso lo ha lamentado: ''Estamos gafados, pero no pasa nada, menos da una piedra''.

La concursante a elegido a un hombre, pero no ha sabido la respuesta a la pregunta: ''Lo tengo en la punta, pero no me sale'', y el presentador ha dado la respuesta: ''Es narciso, de ahí el narcisismo'', y Cinthia perdía la posibilidad de irse a casa con los 800 euros.