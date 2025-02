“Aprovecho para decir cosas que me ocurren y que pueden tener paralelismos con lo que les pasa a ustedes”, añade y comenta que el hecho de no saber dónde estaban las llaves de su coche podría haber perjudicado su entrevista a Antonio Banderas , pues reconoce que iba a estar solamente pensando en eso. Afortunadamente, una compañera las ha encontrado a tiempo.

“Menos mal que Maica las ha encontrado en la parte de atrás del coche porque, si no, iba a estar yo en la entrevista de Antonio Banderas así, mirando y viendo una llave. Cómo es uno… Somos presos de nuestras paranoias, obsesiones y todos tenemos nuestros tejemanejes y montañas rusas mentales. Evidentemente, quién puede salvarse de eso”.

“Soy muy obsesivo para esas cosas, solo pensaba en las llaves”, añade Iker. “Carmen decía en maquillaje ‘a ver si encuentran las llaves porque si no el programa…’. Qué cosas, unas llaves que no significan nada con la de problemas que hay en la vida. Cómo somos. Le damos importancia a unas cosas que no las tienen”. La reflexión completa de Iker, en el vídeo.