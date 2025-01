Pilar Rahola y José Cepeda protagonizan un encontronazo por el decreto Ómnibus: ''Eres un manipulador''

La periodista se ha dirigido al eurodiputado: ''Por qué no dice que el decreto de Ómnibus prevé la revalorización de las pensiones pero también aumenta el IVA de alimentos básicos del 5 al 10 por ciento, de la electricidad del 10 al 21...''.

''Si Pedro Sánchez tiene una mayoría débil, tiene que construir mayorías y si no la tiene no es por culpa de la oposición, es culpa de que no hace bien el trabajo'', añade Pilar Rahola, y tras sus palabras, José Cepeda ha contestado a la periodista.