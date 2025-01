“Participé en un par de asesinatos. Dejé mi Magnum 357 en Ciudad de Méjico y algunos cadáveres en la playa. Cuando alguien me miraba raro y no me gustaba le disparaba, prefiero disparar a pelear. Si peleo me puedo romper el puño o lastimarme los nudillos y cosas así. Es mucho más fácil simplemente disparar. No es una cuestión de asesinar con malicia, después de todo, se trata simplemente de sacar la basura”.