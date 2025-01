Una Kristhin que destaca la importancia de hacer deporte , en este caso para fortalecer la espalda, para que sus continuas operaciones de pecho no supongan un problema para ella: "Entreno mucho la espalda desde hace muchos años. Con lo cual, me aguanta el peso. Pero eso no quiere decir que de aquí a cinco o diez años llegue un día que tenga problemas de espalda , que seguro que los tendré. El día que me llegue ese momento, ya pensaré cuándo me los quito".

"Un look como el mío despierta la inseguridad de las personas", asegura Kristhin, que tiene claro que las críticas no le van a afectar. "Autoestima tengo bastante. Cuanto más la gente me critica, más grande me hago. A mí no me tapa nadie", añade para 'Callejeros'. Por último, Kristhin ha acudido a la consulta junto a una amiga, puesto que tiene pensado hacerse pronto un aumento de glúteos: "Merece la pena gastarse 7.000 euros. Y más cuando trabajas con la imagen".