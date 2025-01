Además, confiesa que se ha hecho cinco rinoplastias y a pesar de ello, todavía no le gusta su nariz: "Por desgracia, mi cirujano me ha dicho que no me la puede retocar más porque está cogida con pinzas. Si me la toco una sexta vez, podría ser que acabase como Michael Jackson". Putzbach tiene claro que con su cuerpo y su vida hace lo que quiere y hace caso omiso a las críticas: "Me parece ridículo. La gente que me critica tiene envidia".