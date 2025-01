El ataque de risa de Xuso Jones después de que una concursante deje plantada a su amiga: ''Ahí se queda''

Tras haberle explicado cómo funciona el juego, Xuso le preguntaba: ''Ahora solo me falta que me digas si dejas a tu amiga plantada y te vienes conmigo'', y ella, muy segura aceptaba la propuesta: ''Me voy contigo, hombre, ahí se queda'', y Xuso no podía evitar el ataque de risa.