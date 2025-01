Mari Carmen y Berna , una madre y su hijo de Jaén, se enfrentaban a la pregunta multiplicadora de ‘Lo sabe, no lo sabe’: o se llevaban los 3.000 euros o se iban a casa a cero. La persona que eligiesen debía no saber la respuesta:

‘¿De qué conocida banda de rock era el guitarrista Brian May en los años 70?’, era la pregunta formulada por Xuso Jones. La elección de los concursantes fue perfecta, el joven elegido no tenía ni idea de la respuesta y se llevaron los 3.000 euros .

Pero lo que más llamó la atención al presentador es que el chico no solo no sabía la respuesta, si no que no conocía a la banda Queen: “Pues tienes que escucharlos, porque son maravillosos, son muy buenos”.