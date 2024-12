Carmen Lomana consefaba a Xuso Jones los tiruales que tiene ella para despedir el año. "Hay muchos, aunque no te creas que soy muy supersticiosa", explicaba ella y añadía: "Por ejemplo, ponerse ropa interior roja". "Eso lo hago yo a rajatabla, siempre con mi calzoncillo rojo y algún año ha caido un tanga", decía nuestro presentador, aunque ella confesaba que no es lo que más le gusta: "Me gusta más la negra y blanca, es más sexy. Esta año me voy a poner roja en tu honor".