“Pero bueno, si eres cantante. Un aplauso para Sara. Me has dejado muerto. Me acabas de dejar loquísimo con tu voz”, decía Xuso Jones, al ver cómo entonaba. “Desde pequeña siempre he tenido esa afición, pero no me dedico a ello”, apuntaba, aclarando que, además de cantar en su casa, hacía algún que otro bolo.