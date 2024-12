Xuso Jones consigue el primer concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ en patines

Xuso y el equipo de ‘Los sabe, no lo sabe’ paseaban por Santander para encontrar al próximo concursante… y el presentador lo tuvo claro al ver de lejos a Álex.

“Mira, ya tengo a mi concursante”, decía Xuso al ver llegar por el paseo marítimo a Álex en patines junto a una amiga. “No te caigas”, le decía el presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ que frenaba al patinador en seco.

Álex no lo dudaba: “Si hay dinero de por medio, adelante… con patines y todo, con patines y a lo loco”. De hecho, el protagonista no se quitó los patines durante todo el concurso e, incluso, se atrevió a hacer un pase de modelo un tanto particular y accidentado.