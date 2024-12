Xuso Jones, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, paseaba por las calles de Toledo para intentar localizar a los nuevos concursantes para ‘Lo sabe, no lo sabe’…. Y el destino hizo que se topase con José y Martín .

El presentador les preguntaba si querían concursar en el programa. “Claro, no hay una sin dos… ya lo hicimos hace muchos años ”, le decía José ante el asombro del presentador.

“¡Ay! Que me acabo de quedar loco… esto no nos había pasado nunca”, aseveraba Xuso Jones antes de colocar los micrófonos a José y Martín para que participasen, por segunda vez, en ‘Lo sabe, no lo sabe’.