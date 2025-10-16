cuatro.com 16 OCT 2025 - 23:09h.

Una serie repleta de acción, suspense y emoción donde un grupo de agentes van contrarreloj para impedir un atentado en la capital francesa

Cuatro pone fecha a uno de sus estrenos más esperados. El próximo lunes 20 de octubre, a las 23:00 horas, llega ‘Objetivo: París’, una serie repleta de acción, suspense y emoción.

La ficción sigue a un grupo de agentes internacionales en una carrera contrarreloj para impedir un atentado en la capital francesa. Un estreno de alto voltaje, el lunes, en prime time en Cuatro.