El homenaje de Ana Fernández a Santi Trancho en el séptimo aniversario de su muerte: "Muchas veces enciendo la tv y ahí estáis"

Querido Santi. Quiero dedicarte este post hoy porque me siento muy orgullosa de tu legado, y después de 7 años me apetece que se sepa que se sigue manteniendo vivo", escribía la actriz y comenzaba explicándole al que fue su amor cómo está la vida desde que él no está: "Sigues dando guerra con @cuestafrank y Nacho en las miles de reposiciones de 'Frank de la jungla' y muchas veces enciendo la tv y ahí estáis, peleando, o diciendo 'cagao, que eres un cagao'".

También le ha querido dedicar unas palabras más personales: "Sabes que siempre te doy las gracias por orquestar y confabular con el universo, desde otro plano, o dimensión… que me encontrara con cierta persona que escribe historias con melodías, que es un gran papá perruno y que me dio y me da una felicidad muy guay, qué ojo tuviste, algún día cuando sea viejita contaré esta mágica historia. "Dicho esto, no dejes de protegernos y echarnos un cable de vez en cuando, te echamos de menos Junglecam", terminaba la actriz.