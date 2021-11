Craviotto reconoce que Biles abrió un importante melón y añade lo siguiente: “Tengo que reconocer que, en estos últimos juegos olímpicos , no al nivel de Simone Biles, pero sí que he sentido mucha presión, más que nunca”.

Calleja se interesa por lo que sienten los deportistas de élite cuando salen a competir, para intentar comprender ese grado de presión al que se ven sometidos: “Los días antes de competir no se disfrutan, estamos muy nerviosos . Estás años preparándote para una prueba que dura un minuto”.

“Las dos tres semanas antes de empezar a viajar ya comienza a cerrarse el estómago, a ponerte nervioso, te empieza a llegar toda la información, todos el mundo espera mucho de ti… Salía en todas la quinielas, fui abanderado… se pasa mal”, añade el deportista. “ No somos robots, somos seres humanos , con dudas, inquietudes y bajones”, remata.

El piragüista, además, ha denunciado la situación en la que se encuentran los deportistas olímpicos en España, quienes no cotizan a la Seguridad Social. Si no tienen ningún otro trabajo, es habitual que cuando se retiren se vean sin una seguridad económica: "Tengo cinco medallas olímpicas y no vivo de esto".