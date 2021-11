Es Calleja quien lanza la pregunta y pone de manifiesto una situación real y preocupante que no ocurre en otros países: “Hay países donde tú, por el hecho de ser olímpico, tienes asegurado de por vida un trabajo, ¿por qué no ocurre esto en España ? ¿Qué se está haciendo mal?” Craviotto responde:

Y es que Saúl asegura que tiene amigos que lo han dado todo durante años, que se han dejado la piel en el deporte y después “se chocan con la realidad y la vida real”. Por eso, Craviotto asegura que suele aconsejar a los jóvenes a menudo: “Les digo ‘poneros a estudiar’ porque yo tengo cinco medallas olímpicas y no vivo de esto, no me voy a poder retirar con lo que he ganado en el piragüismo”.