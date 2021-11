'Planeta Calleja' con Saúl Craviotto en La Palma: programa completo (28/11/21) HD

Además, esta experiencia ha servido para que Calleja conozca un poco más a Saúl Craviotto, quien no duda en hablar abiertamente sobre la salud mental de los deportistas olímpicos y sobre la complicada situación en la que se encuentran al no tener un respaldo económico por parte del Estado: si no llegan a tener otro trabajo, no cotizan a la Seguridad Social y esto es un problema a la hora de retirarse.