Calleja y Craviotto alucinan con la belleza de los Nacientes de Marcos y Cordero: "Me arrepiento de no haber venido antes"

“Me cachis en la mar, qué pasada”, “nunca imaginé que tuviéramos esto aquí nosotros”, son algunas de las cosas que expresan Jesús y Saúl, aunque la que más llama la atención es la confesión de Calleja: “¿Sabes de lo que me arrepiento? De no haber venido antes. ¿Cómo puede ser que seamos de aquí y no hayamos venido aquí antes?”