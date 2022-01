La pandemia de coronavirus marcó la música de Alborán: "Fue una gran lección y me ayudó a entender muchas cosas"

Durante su viaje por Uganda, Pablo Alborán ha contado cómo vivió el parón que decidió hacer en el año 2015 debido a una crisis personal y profesional. "Todo se estaba automatizado y empezaba a no disfrutar de mis conciertos, de las entrevistas o de cantar mis canciones. Fue un regalo poder parar e hice las cosas que hace cualquier ser humano. Lo primero que hice fue limpiar mi nevera, encontré regalos sin abrir y cartas. Me cargué de inspiración y empecé con más fuerzas", ha explicado.

Además, ha reconocido que actualmente también está en un momento complicado y diferente: "Estoy en un momento en el que veo que todo ha cambiado muy rápido y hay un exceso de información. Me pregunto si la gente estará saboreando las canciones como antes, algo que pasa igual con la películas o los viajes".

Alborán le ha contado a Jesús Calleja qué está haciendo para tratar de que este pequeño 'bache' no vaya a más: "Estamos haciendo pausas cuando podemos, colaboraciones y cargando las pilas en viajes como este".

Además, el cantante malagueño ha hablado de cómo vivió la pandemia por coronavirus y de cómo fue sacar un disco en pleno confinamiento: "La pandemia ha sido una lección para todos nosotros. Sacar un disco en mitad de la pandemia me ha ayudado a entender muchas cosas. No sé si la humanidad ha aprendido mucho de esto, pero yo sí lo he hecho".