Antonio Resines decidió quedarse abajo cuando Jesús Calleja le propuso hacer rápel por una cascada de 50 metros , pero el presentador siguió adelante para enseñarnos el precioso paisaje. La subida ya era complicada, pero cuando empezó el descenso, se dio cuenta de que Resines no habría podido llevarlo a cabo: la pared era demasiado escurridiza.

En ese momento tan emocionante, Jesús Calleja se acordó de Julián, su hermano fallecido por culpa de un cáncer. Cumplía los años el mismo día que él. “La dedicatoria que más me apetece hacer el día de hoy: Esto va para mi hermano Julián, que ya no está aquí con nosotros. Se ha ido a otro lado, ha hecho un viaje muy largo, algún día nos veremos. Julianín, va por ti”.

Resines aceptó hacer varias actividades de lo más retadoras, pero cuando Jesús Calleja le expuso que la última aventura era descender por una cascada de 50 metros haciendo rapel. El actor no dijo que no directamente, pero le comentó a su mujer que no quería seguir adelante y el micrófono recogió sus palabras.