Amaia Salamanca saltó a la fama en el año 2018 con su papel de Cata en 'Sin tetas no hay paraíso'. Pero Amaia no siempre soñó con ser actriz y llegó al mundo de la interpretación casi sin planteárselo y mientras estudiaba en la universidad la carrera de Administración y Finanzas.

"Mis padres lo entendieron perfectamente y me apoyaron, pero me pidieron que siguiese estudiando", ha contado la actriz durante su viaje en 'Planeta Calleja'. A pesar de que siguió dos años más con la carrera, finalmente la dejó para centrarse en el mundo de la interpretación y formarse.

Además, la actriz ha contado la mala relación que tuvo algunos años con sus padres y cómo se fue a Estados Unidos para estar lejos de casa: "Tuve un pavo horroroso. Me llevaba fatal con mis padres y con 14 años me fui a Estados Unidos porque no quería estar en mi casa. Eso me ayudó a valorar a mi familia y a darme cuenta de la suerte que tenía", le ha contado a Jesús Calleja.