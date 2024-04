Miguel Ángel Rodríguez explica por qué apostó por Isabel Díaz Ayuso y si ha tenido que limar algo de ella

"Un líder no se hace, no es una cosa falsa, tiene que trabajar mucho, tiene un equipo al lado. Si no trabaja el líder, en este caso Díaz Ayuso, la cosa no funciona. Esto funciona si estás todos los días a todas las horas y no pierdes la cara pase lo que pase", nos explicaba.

"No, me puse la camiseta del PP y nunca me la he quitado, entiendo que el de enfrente tiene cosas en las que tiene razón, pero no para trabajar con ellos. He trabajado con el PP, trabajo con el PP y cuando deje esto volveré a mi profesión, pero no me iré a trabajar con el de enfrente".