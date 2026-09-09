Europol busca a Alejandro Salgado Vega, el Tigre, el español considerado el capo del narcotráfico en Europa

Daniel Montero 09 SEP 2026 - 14:39h.

Su incorporación a la plataforma Europe’s Most Wanted lo sitúa entre los delincuentes más buscados del continente.

Es uno de los líderes de la Junta Central del Narcotráfico

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Es español, madrileño, tiene 46 años, Interpol le busca, está fugado. La Policía le considera el mayor capo de la droga de Europa. Su nombre es Alejandro Salgado Vega, aunque sus hombres le apodan El Tigre, y desde 2025 está en busca y captura después de escapar a Dubai. Su incorporación a la plataforma Europe’s Most Wanted lo sitúa entre los delincuentes más buscados del continente.

Salgado Vega es el As de Picas del narcotráfico en España. El capo más buscado y ahora la Policía española ha puesto una nueva Orden de Detención internacional contra él, acusado de participar en la red de banca clandestina para el narcotráfico más grande del mundo.

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La ficha policial de Europol describe a Salgado como "líder de una de las mayores redes de distribución de cocaína del mundo, responsable del contrabando de grandes cargamentos de cocaína a España". Señala que ejerce "un control jerárquico sobre sus asociados, dirigiendo tanto las operaciones de narcotráfico como las actividades de lavado de dinero" y recalca que "cuenta con amplios recursos financieros y logísticos, tanto a nivel nacional como internacional, que utiliza para canalizar grandes sumas de dinero provenientes de sus actividades ilícitas hacia el sistema financiero legal, apoyándose para ello en su extensa red de asociados".

Relacionado con la Banca de Dubai

Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es su presunta relación con la denominada“Banca de Dubái”, una compleja red clandestina utilizada supuestamente para financiar organizaciones criminales y canalizar fondos mediante sistemas informales de transferencia de dinero conocidos como Hawala. Europol señala que Salgado poseería activos en varios países y mantendría conexiones directas con este entramado financiero.

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Uno de los líderes de la Junta Central del Narcotráfico

Su organización es capaz de poner el dienro en cualquier parte del globo en dos días al servicio de cualquier capo. Además, le acusan de liderar junto a capos colombianos como Humber Arango Castaño, apodado Burguer King lo que llaman la "Junta Central del Narcotráfico", una importante alianza de capos de la droga mundiales que se maneja desde Dubai, a donde El Tigre se fugó en 2025.

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Europol y las fuerzas de seguridad europeas han solicitado la colaboración ciudadana para localizar a un hombre al que consideran una figura clave dentro del narcotráfico internacional y cuya captura se ha convertido en una prioridad para los investigadores. “La organización de Salgado y el propio Salgado tienen la capacidad de infiltrarse en las instituciones públicas sobornando a los funcionarios que colaboran en sus actividades”, según Europol.

Si tiene alguna información que pueda llevar a encontrarle, puede llamar al teléfono 915822304, o rellenar el formulario de la web de Europol.