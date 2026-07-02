Sandra Mir 02 JUL 2026 - 16:16h.

La Policía Local de Valencia abortó el lunes una de estas quedadas masivas.

Los accidentes provocados por patinetes eléctricos han crecido casi un 200% en los ultimos 5 años.

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En Valencia, la policía investiga quedadas ilegales de patinetes eléctricos trucados. Convocan concentraciones masivas que ponen en peligro el tráfico y su propia vida. La mayoría de los usuarios, son menores. Se concentran en parques, suelen superar el medio centenar, pero los protagonistas no son ellos, son sus patinetes eléctricos. Queman rueda y sus comportamientos son delictivos, informa M Reyes, A. Sanchís.

Como señala Benito Velasco, de la policía local de Valencia, "son quedadas que son legales, pero lo que no es legal son los comportamientos, las maniobras peligrosas". Invaden las zonas turisticas, las calles.

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Manadas que se despliegan en mucha ciudades, pero en Valencia les han parado los pies. La Policía Local de Valencia abortó el lunes una de estas quedadas masivas. Eran 40 patineters. Lo peor de todo, que muchos estaban trucados. "Con velocidades de 80 y hasta 100 km/h conducidos por menores de edad".

Quien promueve estas concentaciones son las propias tiendas de patinetes. Una de las cadenas más grandes se defiende. "Cuatro cabras que hacen caballitos se nos ve mal a 300 personas que quedamos a compartir un hooby", dice Raúl Gaya, CEO del Taller del Patinete

Valencia no quiere dar tregua a estas macro quedadas. La policía local tiene incluso una patrulla en patinete por el carril bici desde febrero para controlarlos porque los accidentes provocados por patinetes eléctricos han crecido casi un 200% en los ultimos 5 años.