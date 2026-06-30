Las razones por las que la jueza ha tomado declaración a la terapeuta y a la pareja de Isak Andic

Daniel Montero 30 JUN 2026 - 21:09h.

La primera llamada del móvil de Jonathan tras la caída y la presión de la terapeuta para que Andic diera a su hijo 40 millones de euros, claves

Los últimos pasos de la jueza en el caso Andic

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La terapeuta de la familia Andic, Julia Luderwalt, ha salido del juzgado como ha entrado, en calidad de testigo. Ante la jueza ha declarado durante casi 3 horas. Tiempo suficiente para defender su método de trabajo, la terapia que utilizó con Isak y Jonathan Andic.

Julia no ha podido acogerse al secreto profesional, porque no está colegiada en España. Ha respondido a todas las preguntas de las partes. La magistrada creen que pudo haber intercedido ante Isak Andic para que cediese a su hijo una importante cantidad de dinero. Y que pudo, incluso, haberle amenazado con abandonar la terapia si no le entregaba este dinero.

Otro testimonio clave ha sido el de la pareja de Isak Andic. Fue la primera persona a la que llamó Jonathan tras la caída del empresario y horas antes también han declarado los dos excursionistas que encontraron a Jonathan Andic después de que su padre cayera en la montaña de Montserrat. Coindicen en que encontraron a Jonathan “muy afectado, en shock. Lo escucharon, dicen, explicar por teléfono que él se adelantó, de pronto escuchó un ruido y al girarse, su padre ya no estaba". Estos testimonios se sumarán este viernes a los de otros cuatro testigos, entre ellos, las dos hermanas de Jonathan Andic, Sarah y Judtih.

Pero la pregunta en torno a este complejo caso es la siguiente. ¿Tiene alguna sospecha de la participación de alguna de ellas en el presunto crimen?

La respuesta es no, al menos de momento. La pregunta es pertinente porque ha habido cierta confusión con este asunto. Ellas han sido citadas como testigos y van al juzgado sin abogado. Es verdad que hubo un auto en el que la jueza le pidió a los mossos que investigase la posible participación de terceras personas y en ese auto se hacía mención a la psicoanalista, pero por el momento parece que no hay más elementos nuevos tanto la declaración de la especialista como la de la expareja de Andic han sido como testigo.

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La declaración de la terapeuta ha durado casi tres horas y eso que esto no es un juicio con varias acusaciones populares lo que te da una idea de lo complejo del asunto. Ella se negó a declarar ante los Mossos por cuestiones de secreto profesional, pero esta vez no ha tenido esa limitación y ha decidido contestar a todas las partes. La fiscal estaba especialmente interesada en saber por qué ella presionó para que el padre y fallecido le entregase a su hijo en vida 40 millones de euros de la herencia y por qué dejó por escrito que si no se le entregaba ese dinero, ella iba a dejar la terapia. Ella lo enmarca todo en el trabajo que estaba haciendo con la familia

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Y luego le ha llegado el turno a la expareja de la víctima, la mujer que heredó parte de su fortuna. Estefanía Knuth, la mujer que ha cobrado 27 millones de euros de la herencia de Isak Andic después de una negociación con sus hijos porque el fundador de Mango solo le había dejado cinco. Pero no estaba allí por eso, sino para dar fe de cómo eran las relaciones entre los hijos y sobre todo para explicar como fue la primera llamada de Jonathan Andic tras la supuessta caída de su padre,. que no fue a los bomberos ni al 112, si no a ella. La segunda está grabada, es esa famosa grabación donde él aparece sollozando, pero esa primera no.