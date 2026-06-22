Los últimos pasos de la jueza en el caso Andic

Daniel Montero 22 JUN 2026 - 21:57h.

La jueza del caso Andic ha aceptado una batería de diligencias y declaraciones para impulsar el caso

Tomará declaración a la terapeuta de la familia y a dos de las hermanas de Jonathan Andic.

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La jueza del caso Andic ha aceptado una batería de diligencias y declaraciones para impulsar el caso, y entre ellas, tomará declaración a la terapeuta de la familia y a dos de las hermanas de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre.

¿Qué busca la jueza con estas nuevas diligencias? Confirmar o desmentir uno de los principales indicios que hay contra Jonathan Andic. El pasado 19 de mayo la jueza dictó un auto de prisión donde hablaba de los siete indicios principales que hay en su contra. Uno de ellos, el último, hacía referencia a las disputas familiares por la herencia y la sucesión dentro de la empresa. Andic dijo en sus declaraciones que su relación con su padre era buena. La Fiscalía esgrime que ha encontrado mensajes donde le digo textualmente "No me extraña que pensases que era capaz de matarte".

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La defensa dijo que esos mensajes estaban sacados de contexto y ahora la jueza quiere saber de esa relación padre-hijo, de primera mano, por la terapeuta y por las dos hermanas, que ya han monstrado el apoyo público al investigado. La jueza ha pedido también más datos del viaje a Ecuador donde se supone que el acusado perdió el móvil.

Está muy interesada en saber cómo funciona el sistema de Whatsapp Web. Antic se fue a Ecuador del 23 al 27 de marzo de 2025. Es donde se supone que pierde el móvil, pero el día 25 él mismo manda un mensaje a una testigo desde whatsApp. Dice que fue WhastApp Web y la jueza quiere saber si pudo escribir ese mensaje habiendo perdido el teléfono y ha pedido también información de los movimientos bancarios de esos días y la agenda del viaje.

Además, la jueza ha pedido un nuevo peritaje del momento del accidente, ya que la defensa anunció que tenía un peritaje y la jueza ha pedido uno nuevo a los Mossos.