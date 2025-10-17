Daniel Montero Raquel Duva 17 OCT 2025 - 16:57h.

El teléfono del primogénito de Isak Andic y sus contradicciones, claves

Según algunos testigos, Jonathan Andic discutía frecuentemente con su padre.

La muerte de Isak Andic, el fundador de Mango, da un giro de guion. El caso se archivó como un accidente durante una excursión de montaña ahora se reabre como posible homicidio y todo apuntaría, a su hijo mayor Jonathan Andic, informa Marina Pérez.

La familia de Isak Andic ha emitido un comunicado defendiendo la inocencia de su hijo Jonathan. : "La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".

La jueza le habría imputado un presunto homicidio. Era el único que estaba con él cuando se precipitó al vacío por un barranco de 150 metros, mientras realizaban una ruta de senderismo por el macizo de Montserrat, el pasado 14 de diciembre. Pese a todo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha puntualizado este viernes de que el juzgado de instrucción número 5 de Martorell mantiene abierta una investigación por la muerte del fundador de Mango que, en estos momentos, está "residenciada en el cuerpo policial". La causa, ha recalcado el alto tribunal, se mantiene secreta y, "procesalmente, en este momento no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta".

El teléfono del hijo de Isak Andic, clave

Los Mossos investigan las circunstancias en las que murió el fundador de Mango, de 71 años. La clave podría estar en el teléfono de su primogénito. Los Mossos d'Esquadra analizan, de hecho, desde hace más de un mes los mensajes, llamadas y movimientos del móvil de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, un dispositivo que le pidieron que les entregara el pasado 9 de septiembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Los investigadores quieren analizar su posicionamiento y las llamadas que hizo aquel día. También sus fotografías. Inicialmente aseguró que no había hecho ninguna, aunque después él mismo enseñó a los investigadores una imagen tomada en el lugar del accidente, una zona boscosa de difícil acceso.

Además, el primogénito del dueño de Mango llamó primero a Estefanía Knuth, la mujer de la víctima, y después se puso en contacto con Emergencias para avisar de que su padre había caído a una zona a la que él no podía acceder. Jonathan Andic justificó el dar prioridad a la llamada a la viuda: según su declaración, pensaba que su padre estaba inconsciente.

El sospechoso aseguró que aparcó el coche en un lugar diferente a la zona en la que se descubrió que había dejado el vehículo realmente. Además, según algunos testigos, discutía frecuentemente con el magnate, una cuestión que la defensa desmiente categóricamente.

La causa quedó archivada provisionalmente y en septiembre la magistrada decidió reabrirla tras recibir el informe técnico.

Daniel Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro analiza las novedades del caso

¿Por qué han imputado ahora al hijo de Isak Andic?

"Lo primero que hay que entender es que estamos en un procedimiento que todavía está bajo secreto de sumario, por lo que hay que tener cuidado con los detalles muy concretos. Es verdad que avanzó la investigación, en un primer momento parecía un accidente. Se hizo un primer informe, ya lo hablamos aquí, sobre el tema de la posición del teléfono de móvil, que llevaba el fundador de Mango, que parece que fue encontrado a su lado y la tesis es que lo llevaba en un bolsillo. Ahora se quiere analizar el teléfono móvil de su hijo. Qué pasa, que para determinadas diligencias invasivas tu tienes que imputar a una persona para que puedan prevalecer su derecho como investigado, comparecer con abogado y otro tipo de protecciones que te da la figura del investigado".

¿Hay alguna prueba sólida que confirme su participación en la muerte de su padre?

"Sabemos que está investigado por homicidio y eso nos da dos claves. La primera, no tiene unas medidas cautelares que conozcamos, con lo cual el homicidio es uno de los delitos más graves del código penal. Así que si hubiera una cuestión sólida que le indicara estaría en prisión preventiva. Y es homicidio y no asesinato, y la diferencia es que se pudiera demostrar una premeditación, que hubiera en la causa pruebas sólidas de que esto no fuera un accidente sino que había una planificación previa para que el fundador de Mango fuera empujado.

Pero Jonathan Andic ya ha prestado declaración en dos ocasiones como testigo

Efectivamente, la primera fue horas después la segunda un mes después. Estuvo tres horas prestando declaración sin abogado. Es posible que estas dos declaraciones queden fuera del procedimiento porque cuando uno es investigado tiene derecho a mentir, pero cuando es testigo no. Y ahora podría haber una vulneración de derechos fundamentales por lo que todo se conoce a través de estas dos declaraciones deberían quedar fuera del proceso.