Marta Aguirregomezcorta 24 JUN 2026 - 16:51h.

Mar Casal, médico de Urgencias, nos aclara algunos falsos mitos.

La ola de la calor hace subir el precio de la luz

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Las recomendaciones para enfrentarse al calor son evidentes: hidratarse bien, evitar salir en las horas centrales del día...Pero sí hay algunas creencias, bastante extendidas, que no son tan saludables como parecen. Mar Casal, médico de Urgencias, nos aclara algunos falsos mitos.

Por ejemplo, ducharse con agua fría provoca un efecto rebote, lo ideal es hacerlo con agua tibia. Tampoco las bebidas heladas refrigeran más, es mejor tomar líquidos a temperatura ambiente. "El azúcar te va a dar más sed".

El alcohol, ahora que en las terrazas lo que apatece es una cerveza, no es un aliado, porque acelera la deshidratación. "Tendremos muchas ganas de ir al baño y perderemos líquidos". El café tampoco es idóneo porque lleva componentes diuréticos que nos van a hacer también ir más al baño y deshidratarnos. Tampoco es bueno un aire acondicionado muy fuerte, "porque el cambio de temperatura de una zona aotra no es bueno para el cuerpo y puede provocar un golpe de calor".

Como siempre, lo saludable para el cuerpo y lo más eficaz es el agua fresquita.